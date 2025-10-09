Rischiava di morire intrappolato giovane cervo salvo grazie agli agenti

Sano e salvo grazie agli agenti della Polizia Provinciale e ai veterinari di Ats: qualche giorno di convalescenza e poi potrà tornare a scorrazzare nel suo habitat. È stato affidato alle cure dei veterinari del Cras di Paspardo l’esemplare di cervo, femmina, trovato ferito e in difficoltà, nei. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it