Rischiava di morire intrappolato giovane cervo salvo grazie agli agenti

Bresciatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sano e salvo grazie agli agenti della Polizia Provinciale e ai veterinari di Ats: qualche giorno di convalescenza e poi potrà tornare a scorrazzare nel suo habitat. È stato affidato alle cure dei veterinari del Cras di Paspardo l’esemplare di cervo, femmina, trovato ferito e in difficoltà, nei. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

