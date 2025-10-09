Riscaldamento occhio alle multe | cosa si rischia se non si rispettano le date di accensione parla l’esperto
Firenze, 9 ottobre 2025 – Dal 1° novembre si potranno accendere i termosifoni in gran parte della Toscana. Ma con le temperature già in calo, molti si chiedono: posso accendere prima, se ho il riscaldamento autonomo? E soprattutto, rischio multe? Cosa succede se accendo prima. Tecnicamente si tratta di una violazione, ma i controlli sono rari, se non inesistenti. A spiegarlo è Danilo Marzini, presidente degli impiantisti di Cna Toscana. “La normativa prevede delle sanzioni – precisa – che possono andare da 300 a 500 euro, ma nella pratica nessuno va a verificare se un privato accende prima. Sarebbe impossibile: servirebbe troppo personale per controllare casa per casa”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
