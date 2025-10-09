Riscaldamento dal 15 ottobre si potranno accendere i termosifoni a Torino | cosa sapere
L’arrivo del periodo più freddo dell’anno porta con sé l’inevitabile domanda su quando sarà possibile accendere i termosifoni per potersi riscaldare. Per quanto riguarda i cittadini di Torino la data di accensione è oramai dietro l’angolo: nel capoluogo infatti il via libera arriverà a partire dal 15 ottobre e fino al 15 aprile. Ci sono però alcune regole specifiche da rispettare, ed è bene sapere che non tutti i comuni del Piemonte rientrano in quella fascia. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: riscaldamento - ottobre
Riscaldamento, dal 15 ottobre si potranno accendere i termosifoni a Milano: cosa sapere
I primi a poter accendere gli impianti di riscaldamento sono i residenti nella fascia climatica E, la più fredda, a partire dal prossimo 15 ottobre, mentre la maggiori parte dei toscani dovranno attendere il 1 novembre - facebook.com Vai su Facebook
A Milano dal 15 ottobre si può accendere il riscaldamento: ma con un’ora e un grado in meno https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/03/news/riscaldamento_milano_accensione_termosifoni-424888944/?ref=twhl… - X Vai su X
Riscaldamento, dal 15 ottobre si potranno accendere i termosifoni a Torino: cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Riscaldamento, dal 15 ottobre si potranno accendere i termosifoni a Torino: cosa sapere ... Riporta tg24.sky.it
Riscaldamento, dal 15 ottobre si potranno accendere i termosifoni a Milano: cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Riscaldamento, dal 15 ottobre si potranno accendere i termosifoni a Milano: cosa sapere ... Da tg24.sky.it