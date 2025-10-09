Risate a stretto contatto Lab
Messina apre le porte alla comicità con “Risate a Stretto Contatto Lab”. Un progetto pensato per la scoperta, la formazione e la valorizzazione di nuovi talenti comici, nella città dello Stretto. Il laboratorio è aperto a giovani e meno giovani, alla ricerca di: Cabarettisti, umoristi, stand-up. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
