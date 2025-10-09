Riqualificazione dell' affaccio panoramico sotto il Duomo approvato dall' amministrazione il documento di indirizzo
ANCONA – Questa mattina la giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Tombolini, ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo alla riqualificazione dell’affaccio panoramico in via Papa Giovanni XXIII, sotto il duomo. L’intervento, inserito nella. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: riqualificazione - affaccio
#Morro Reatino (RI): 2 #Casali su collina che si affaccio sulla riserva naturale € 290.000 260 mq + 50 mq + 5000 mq terreno. 4 camere da letto e 3 bagni. Situati su una #collina di proprietà che li circonda. L'affaccio è suggestivo perchè il #panoram - facebook.com Vai su Facebook
Via al progetto per recupero area panoramica sotto duomo Ancona - Il Comune di Ancona ha approvato il progetto per recuperare l'affaccio panoramico di via Papa Giovanni XXIII, sotto il duomo. msn.com scrive
Riqualificazione del lungomare. AI lavoro per rifare i sotto servizi - Una parte significativa del lungomare sud si presenta completamento smantellata per l’intervento di riqualificazioni in corso di quella che è la strada più importante della città. Lo riporta ilrestodelcarlino.it