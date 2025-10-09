Riparte Vado a teatro! | il 10 ottobre in scena Pasticceri

Dal 10 ottobre riparte "Vado a teatro!", la stagione di teatro contemporaneo d'arte al Teatro degli Scalpellini di San Maurizio d'Opaglio organizzata dal Teatro delle Selve, con la direzione artistica di Franco Acquaviva, in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell'ambito del progetto Corto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

