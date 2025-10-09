Riparte il servizio di trasporto scolastico a Mascali

L'amministrazione comunale di Mascali ha riattivato il servizio di trasporto scolastico, un supporto fondamentale per oltre 50 famiglie residenti nel territorio. Il servizio è affidato a due bus scolastici che si occupano di accompagnare gli alunni delle scuole elementari e medie ai rispettivi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

