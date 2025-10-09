Riparte il servizio di trasporto scolastico a Mascali
L'amministrazione comunale di Mascali ha riattivato il servizio di trasporto scolastico, un supporto fondamentale per oltre 50 famiglie residenti nel territorio. Il servizio è affidato a due bus scolastici che si occupano di accompagnare gli alunni delle scuole elementari e medie ai rispettivi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: riparte - servizio
Riparte dall'area di servizio sulla A22 ma dimentica... le figlie
Riparte oggi il servizio di trasporto a chiamata OnOff: come funziona e quanto costa
Treni, lunedì riparte Gigetto : "Gli interventi rendono il servizio molto più affidabile e funzionale"
Stay on Stage – A.S. 2025/2026 Riparte il servizio “Stay on Stage” presso il Centro “Non Sono Gianburrasca” di Via Vittorio Veneto, 12, dedicato ai ragazzi delle classi 1ª, 2ª e 3ª della scuola secondaria di secondo grado residenti a Nerviano. Da merc - facebook.com Vai su Facebook
Riparte l'ambulatorio di allergologia: in servizio il dottor Andrea Pica - Il Giunco - X Vai su X
"Trasporto scolastico revocato dall'attuale Giunta: sbalorditi dai (non) chiarimenti” - Rimaniamo sbalorditi per l'ennesimo (non) chiarimento fornito in merito a una vicenda particolarmente delicata, per la quale abbiamo presentato un'interrogazi ... Segnala giglionews.it
Trasporto scolastico, riaperte le iscrizioni per il servizio - Dalle ore 8,00 del 2 settembre fino alle ore 15,00 del 7 settembre 2024 verranno riaperte le iscrizioni per il servizio di Trasporto Scolastico per l'anno scolastico 2024/2025. Da ansa.it