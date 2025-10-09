Riparazioni alla rete fognaria e idrica lasciano dissesti e pericoli | nuove diffide del Comune ad Aica

Agrigentonotizie.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci giorni di tempo per ripristinare i cedimenti stradali di salita Poggio Muscello e dell'incrocio fra viale Cavaleri Magazzeni e via Salvatore Campo. Ancora diffide, affinché le strade vengano messe in sicurezza, dal Comune all'Aica. Perché il concreto rischio riguarda la minaccia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riparazioni - rete

Rete idrica colabrodo: ancora perdite a due giorni dalle riparazioni

Guasto alla rete idrica di Vecchiano: disagi e riparazioni difficili per il maltempo

Guasto alla rete idrica di Vecchiano: disagi e riparazioni difficili per il maltempo

riparazioni rete fognaria idricaOlgiate Molgora: al via i lavori per il potenziamento della rete fognaria e di acquedotto nella frazione di san Zeno - Con l’inizio di ottobre, Lario Reti Holding ha avviato i lavori per il rifacimento della rete idrica della frazione di San Zeno nel comun ... Segnala resegoneonline.it

Sicilia, rete idrica e fognaria ancora indietro rispetto al resto d'Europa - In Sicilia l’accesso alla rete fognaria pubblica resta una delle principali criticità infrastrutturali. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Riparazioni Rete Fognaria Idrica