Riparazioni alla rete fognaria e idrica lasciano dissesti e pericoli | nuove diffide del Comune ad Aica
Dieci giorni di tempo per ripristinare i cedimenti stradali di salita Poggio Muscello e dell'incrocio fra viale Cavaleri Magazzeni e via Salvatore Campo. Ancora diffide, affinché le strade vengano messe in sicurezza, dal Comune all'Aica. Perché il concreto rischio riguarda la minaccia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
