Riparare è un atto ribelle contro l’industria Big Tech
C’è una battaglia culturale enorme da fare. Quando noi parliamo di riparazioni e obsolescenza programmata opponiamo il nostro rifiuto alle economie estrattive, allo sfruttamento di alcuni Paesi e del lavoro . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: riparare - atto
Un piccolo gesto per riparare un atto ignobile contro un grande uomo di fede e di pace, che continua a vivere nel cuore di tutti. - X Vai su X
Il 7 ottobre è stato un atto di atrocità insensata. Quel giorno ha aperto una ferita profonda nella coscienza collettiva, segnando il ricorso indiscriminato alla violenza come linguaggio politico e la morte come strumento di rivendicazione. Il 7 ottobre ci ricorda qua - facebook.com Vai su Facebook