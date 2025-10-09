Rintracciato e denunciato lo straniero responsabile dell' aggressione in viale Storchi

Nella giornata di ieri, intorno alle ore 14.00, la Squadra Volante è intervenuta in viale Storchi, dove era stata segnalata un’aggressione ad una signora da parte di un uomo, che dopo averla afferrata per i capelli l’aveva spinta contro un muro.Un giovane era intervenuto in soccorso della donna. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

