Rintracciato e denunciato lo straniero responsabile dell' aggressione in viale Storchi
Nella giornata di ieri, intorno alle ore 14.00, la Squadra Volante è intervenuta in viale Storchi, dove era stata segnalata un’aggressione ad una signora da parte di un uomo, che dopo averla afferrata per i capelli l’aveva spinta contro un muro.Un giovane era intervenuto in soccorso della donna. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Fugge al posto di blocco e travolge uno scooter: tragedia sfiorata. Rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale di Cisterna
Non si ferma all'alt e scappa per le vie del paese, rintracciato grazie alle telecamere e denunciato
Ruba profumo in un negozio, rintracciato e denunciato un 42enne
RUBA IL CELLULARE AD UNA RAGAZZA: PRESO E DENUNCIATO ?REGGIO EMILIA - STRAPPA CELLULARE A GIOVANE DONNA SULL'AUTOBUS: LADRO RINTRACCIATO SUBITO DAI CARABINIERI E DENUNCIATO Furto con strappo l'accusa mossa
Reggio, entra in un cortile privato per rubare ma viene scoperto da un vicino: scappa, viene rintracciato e denunciato