Rinnovo Yildiz, il turco vorrebbe 6 milioni di euro per prolungare coi bianconeri: parti ottimiste ma occhio al forte interesse del Chelsea. La Juventus ha le idee chiarissime: Kenan Yildiz, attaccante turco classe 2005, è il presente e il futuro del club. Considerato l’unico vero punto fermo del reparto offensivo a disposizione del tecnico Igor Tudor, la dirigenza bianconera sta lavorando senza sosta per “blindare” il suo gioiello con un nuovo contratto, allontanando così le ricche e insistenti sirene di mercato che arrivano dalla Premier League. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’obiettivo della Vecchia Signora è quello di far firmare al giocatore un prolungamento dell’accordo fino al 30 giugno 2030. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Yildiz, un club di Premier League si inserisce tra la Juve e il turco? Parti ottimiste sul prolungamento ma… Ultimissime