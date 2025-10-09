Rinnovo Yildiz la Juve rimane ottimista ed è a conoscenza dell’interesse dei top club | si lavora per blindare il talento turco Tutti gli aggiornamenti

Rinnovo Yildiz, la Juve rimane ottimista per blindare il talento turco: ecco cosa sta succedendo in questi giorni. Una priorità assoluta, una trattativa da chiudere al più presto per blindare il futuro. Il calciomercato Juve non si concentra solo sui possibili acquisti, ma anche e soprattutto sul consolidamento dei propri gioielli. In cima alla lista c’è il nome di Kenan Yildiz: la società bianconera sta lavorando per accelerare i tempi e arrivare alla firma sul rinnovo del suo contratto, come svelato dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Secondo le ultime indiscrezioni, le trattative starebbero procedendo per il verso giusto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

