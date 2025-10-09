Rinnovo Yildiz Juve il turco detta le condizioni per il prolungamento | si aspetta questo dal club bianconero Il punto sul suo futuro

Rinnovo Yildiz Juve, il turco ha raggiunto uno status da stella e si aspetta un ingaggio equiparabile a quello dei top player della squadra. La questione del rinnovo di Kenan Yildiz è diventata una delle priorità in casa Juventus, ma la trattativa per l’adeguamento contrattuale del giovane turco sta incontrando delle difficoltà. L’attaccante, classe 2005, ha raggiunto uno status tale, grazie alle sue prestazioni e al ruolo di numero 10, da spingerlo a chiedere un ingaggio che lo metta al pari dei giocatori più pagati della squadra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Yildiz e il suo entourage si aspettano che il club gli riconosca un ingaggio equiparabile a quello dei top player della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

