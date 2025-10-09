Rinnovo Yildiz Juve balla mezzo milione di euro tra domanda e offerta | cifre e dettagli dell’ultima proposta bianconera e i possibili scenari

Rinnovo Yildiz Juve: manca ancora l’accordo sulle cifre dell’ingaggio, la proposta bianconera che non soddisfa ancora la richiesta del giocatore. La trattativa per il rinnovo di Kenan Yildiz continua a tenere banco in casa Juventus, con la dirigenza bianconera che lavora senza sosta per blindare il proprio giovane talento. Nonostante la volontà reciproca di proseguire insieme, non c’è ancora un’ intesa definitiva sulle cifre dell’ingaggio, una distanza che, secondo quanto riportato da Tuttosport, sta ritardando la chiusura dell’accordo. Attualmente, sul tavolo della Juventus c’è un’offerta concreta di prolungamento contrattuale fino al 2030. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

