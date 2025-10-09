Rinnovo contratto scuola la FLC CGIL denuncia aumenti reali di soli 47 euro | Inaccettabile perdita di potere d’acquisto

Orizzontescuola.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La FLC CGIL ha espresso netta contrarietà rispetto alla proposta economica presentata dall'ARAN durante l'incontro del 9 ottobre sul rinnovo del CCNL 202224. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

