Rinnovo contratto scuola Aran presenta gli aumenti per docenti e ATA | Se ci sarà firma entro il 2025 subito arretrati medi di 1.450 euro lordi e una tantum di 142 euro lordi
L'ARAN ha presentato alle organizzazioni sindacali la proposta economica per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2022-2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Rinnovo Contratto Scuola 2022-2024: incontro decisivo all’Aran il 9 ottobre - Scopri gli aggiornamenti sul rinnovo del contratto scuola e le proposte di aumento retributivo per docenti e personale ATA. Riporta informazionescuola.it
Rinnovo contratto scuola, incontro “breve” all’Aran il 9 ottobre: si attende la bozza della Legge di Bilancio? - Lo scorso 24 settembre si è svolto il secondo incontro tra Amministrazione e sindacati, all’Aran, in merito al rinnovo del contratto scuola, dopo la pausa estiva. Si legge su tecnicadellascuola.it