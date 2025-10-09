Rinnovo contratto scuola Aran presenta gli aumenti per docenti e ATA | Se ci sarà firma entro il 2025 subito arretrati medi di 1.450 euro lordi e una tantum di 142 euro lordi

Orizzontescuola.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ARAN ha presentato alle organizzazioni sindacali la proposta economica per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2022-2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rinnovo - contratto

Sanità: Aran, al via 1 ottobre rinnovo contratto medici dirigenti 2022-2024

Rinnovo del contratto integrativo, sarà sciopero alla Lidl anche tra Messina e Milazzo

Lidl, trattative per il rinnovo del contratto integrativo ferme al palo: sciopero in viale Regione

rinnovo contratto scuola aranRinnovo Contratto Scuola 2022-2024: incontro decisivo all’Aran il 9 ottobre - Scopri gli aggiornamenti sul rinnovo del contratto scuola e le proposte di aumento retributivo per docenti e personale ATA. Riporta informazionescuola.it

Rinnovo contratto scuola, incontro “breve” all’Aran il 9 ottobre: si attende la bozza della Legge di Bilancio? - Lo scorso 24 settembre si è svolto il secondo incontro tra Amministrazione e sindacati, all’Aran, in merito al rinnovo del contratto scuola, dopo la pausa estiva. Si legge su tecnicadellascuola.it

Cerca Video su questo argomento: Rinnovo Contratto Scuola Aran