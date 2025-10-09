Rinnovo contratto scuola Aran presenta gli aumenti per docenti e ATA | Se ci sarà firma entro il 2025 subito arretrati medi di 1.450 euro e una tantum di 142 euro
L'ARAN ha presentato alle organizzazioni sindacali la proposta economica per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2022-2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: rinnovo - contratto
Sanità: Aran, al via 1 ottobre rinnovo contratto medici dirigenti 2022-2024
Rinnovo del contratto integrativo, sarà sciopero alla Lidl anche tra Messina e Milazzo
Lidl, trattative per il rinnovo del contratto integrativo ferme al palo: sciopero in viale Regione
#Ikea Italia continua a voltare le spalle agli oltre 7.400 dipendenti: nuovo strappo sul rinnovo del contratto integrativo aziendale. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs confermano lo stato di agitazione e annunciano nuove mobilitazioni in tutti i punti vendi - facebook.com Vai su Facebook
Rinnovo del contratto per il laterale sinistro del Cagliari Riyad Idrissi che ha firmato un nuovo accordo con il club sino al 30 giugno 2030. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/10/07/cagliari-idrissi-rinnova-il-contratto-sino-al-2030_4f0534cf-8497- - X Vai su X
Rinnovo contratto scuola, incontro “breve” all’Aran il 9 ottobre: si attende la bozza della Legge di Bilancio? - Lo scorso 24 settembre si è svolto il secondo incontro tra Amministrazione e sindacati, all’Aran, in merito al rinnovo del contratto scuola, dopo la pausa estiva. Da tecnicadellascuola.it
Rinnovo contratto scuola, sindacati all’Aran il 24 settembre: nuove risorse per i docenti? Le ultime novità - Lo scorso giovedì 4 settembre i sindacati, all’Aran, hanno partecipato alla prima riunione, dopo la pausa estiva, relativa al rinnovo del contratto scuola. Si legge su tecnicadellascuola.it