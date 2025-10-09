Rinnovabili ' Parchi del Vento' | guida turistica con 29 impianti eolici
Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Dal cuore dell'Alto Molise, tra le creste appenniniche, alla Valle del Belice, in Sicilia, passando all'entroterra lucano e pugliese: è l'Italia dei 'Parchi del Vento'. Qui, fuori dai circuiti turistici più frequentati, si possono scoprire territori dove gli impianti eolici non solo sono laboratori di transizione ecologica ma anche attrattori di turismo. A raccontarlo sono i 29 impianti selezionati da Legambiente, di cui 7 nel 2025, al centro della quarta edizione della guida turistica 'Parchi del Vento', realizzata dall'associazione ambientalista con il contributo di Agsm Aim, Rwe, Winderg, il patrocinio di Anev, e presentata oggi alla Fiera Internazionale del Turismo a Rimini. 🔗 Leggi su Iltempo.it
