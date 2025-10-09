Rimuove 170 tatuaggi dal corpo | trasformazione sciocca tutti

È probabile che tutti noi abbiamo fatto delle scelte di cui ci siamo pentiti nella vita, tutte seguite da decisioni che in seguito avremmo voluto non aver preso. Fortunatamente, non molte di queste decisioni hanno conseguenze permanenti come, ad esempio, i tatuaggi che coprono il 95% del corpo. Negli ultimi decenni le persone sono diventate sempre più creative nella scelta dei disegni da tatuarsi, per non parlare della loro crescente disponibilità a superare i limiti in termini di livelli di espressione. Di conseguenza, al giorno d’oggi non è poi così strano vedere persone letteralmente ricoperte di tatuaggi dalla testa ai piedi. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Rimuove 170 tatuaggi dal corpo: trasformazione sciocca tutti

In questa notizia si parla di: rimuove - tatuaggi

Stefano De Martino rimuove i tatuaggi, l’indiscrezione: “Una pelle più pulita per il ruolo da conduttore Rai”

Stefano De Martino rimuove i tatuaggi per essere più presentabile in Rai: l'indiscrezione

Stefano De Martino rimuove i tatuaggi, l’indiscrezione sulla pressione esercitata dalla Rai: «Una pelle “più pulita” per il ruolo di conduttore»

Non solo tatuaggi neri: oggi il laser permette di rimuovere in sicurezza anche i tatuaggi colorati, agendo sui pigmenti più difficili. Una tecnologia avanzata per riportare la pelle al suo stato naturale. Per maggiori info e prenotazione non esitare a contattarci! - facebook.com Vai su Facebook

Stefano De Martino rimuove i tatuaggi: «Anche quello per Santiago». Via ancora, timone e sciabole, resiste 'Biscuit' - In onda è sempre impeccabile, con pantaloni e in maniche di camicia, e quasi nessun tatuaggio in vista. Segnala corriereadriatico.it

Stefano De Martino rimuove i tatuaggi: «Anche quello per Santiago». Via ancora, timone e sciabole, resiste 'Biscuit' - Dalle foto estive postate su social e riviste i più attenti hanno notato che diversi tatuaggi sono spariti dal corpo del conduttore di Affari Tuoi In onda è sempre impeccabile, con pantaloni e in ... Riporta leggo.it