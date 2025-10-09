Rimane vedova per il Covid ora le chiedono 200mila euro | la sua storia fa indignare l’Italia

Una sentenza destinata a far discutere: una donna, vedova e madre di due figli minorenni, è stata condannata dalla Corte d’appello di Bologna a restituire 200mila euro a una compagnia assicurativa, oltre al pagamento di circa 24mila euro di spese legali. In primo grado, il Tribunale di Parma le aveva dato ragione, riconoscendole il diritto al premio assicurativo in seguito alla morte del marito per Covid-19. Il marito, deceduto il 27 marzo 2020 a causa delle complicanze dovute al virus, lavorava in una concessionaria d’auto. A seguito della sua morte, la donna aveva avanzato richiesta di indennizzo sulla base di una polizza vita stipulata anni prima. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

