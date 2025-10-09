Riforma della Giustizia la maggior parte degli italiani è favorevole e vuole votare al referendum | il sondaggio

Secoloditalia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli italiani sono in gran parte favorevoli alla riforma della Giustizia. È quanto emerge da un sondaggio dell’ Istituto Noto, per il programma televisivo “Porta a Porta” diretto da Bruno Vespa. Il 57% degli intervistati confermerebbe la modifica approvata alla Camera, per cui è attesa la quarta e ultima votazione al Senato. Solo il 22% sarebbe contrario, mentre il restante 21% si colloca nella fascia dell’indecisione (“non saprei” ndr). Per quanto riguarda la partecipazione al voto per il referendum confermativo della prossima primavera, le stime indicano che il 60% degli italiani ha confermato di volersi recare alle urne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

