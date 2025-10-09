Rifiuti stop ai ribassi unilaterali | Comuni vincolati ai canoni di Ager

LECCE – Stop ai ribassi unilaterali con i Comuni vincolati al rispetto dei canoni predisposti da Ager, l’agenzia territoriale della Regione Puglia, per il servizio di raccolta rifiuti. È quanto stabilito dalla seconda sezione del Tar di Lecce (presidente Nino Dello Preite, estensore Paolo Fusaro). 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Rifiuti, stop ai ribassi unilaterali: Comuni vincolati ai canoni di Ager - Lo stabilisce una sentenza del Tar che ha chiarito come gli enti non abbiano potere di modificare o ridurre i provvedimenti di validazione dei piani economici finanziari adottati dall’agenzia territor ... Come scrive lecceprima.it

