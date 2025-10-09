Rifiuti stangata sugli imprenditori a Ravenna e Cervia | aumenti fra i 2mila e i 10mila euro

Ravenna, 9 ottobre 2025 – Sono arrivate dall’Atersir, l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti, le prime cartelle con le tasse sui rifiuti calcolate sulla base del nuovo Regolamento per la disciplina della Tariffa Corrispettiva Puntuale, almeno per quanto riguarda i comuni di Ravenna e Cervia. Una nuova metodologia di calcolo, entrata in vigore in estate, sempre tenendo conto della superficie dell’attività ma con correttivi tecnici che considerano meno importante – o comunque meno di quanto avrebbero voluto le associazioni di categoria – la produzione vera e propria di rifiuti indifferenziati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

