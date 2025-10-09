Rifiuti l’indagine | Troppi abbandoni Ma la responsabilità è pure di noi cittadini

Il giudizio dei modenesi sulla raccolta dei rifiuti e sulla pulizia della città migliora, ma siamo ancora sotto la sufficienza. Solo si riduce la quota degli ultra scontenti. Mentre sui motivi per cui il sistema vive delle difficoltà spunta una sorpresa: se fino a due anni si dava la colpa per lo più a Hera e al Comune, cresce ora la quota di chi fa mea culpa, di chi attribuisce la responsabilità a un difetto di senso civico dei cittadini. È quanto emerge dalla terza indagine di Federconsumatori in collaborazione con la Cgil: "Rispetto a due anni fa – ricorda il presidente dell’associazione Marzio Govoni assieme a Massimiliano Vigarani – registriamo un miglioramento significativo nelle valutazioni dei modenesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

