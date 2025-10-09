Rifiuti edili abbandonati su terreni privati | sequestrata azienda nel Barese

Nei giorni scorsi la guardia di finanza di Bari, insieme alla polizia metropolitana, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di una società di lavori edili di Molfetta, accusata di violazioni in materia di gestione illecita di rifiuti.Il provvedimento, disposto dal Gip del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

