Rifiuti e decoro urbano migliora il giudizio dei modenesi Scetticismo sulla nuova tariffa

9 ott 2025

Si smorza, a distanza di quasi due anni, l'insofferenza dei modenesi verso il nuovo sistema di raccolta rifiuti e più in generale verso le criticità sulla pulizia e il decoro della città. Cala infatti la percentuale dei cittadini che si dichiarano estremamente insoddisfatti, nell'ambito della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

