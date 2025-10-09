Rientrati nei limiti i valori dell’acqua potabile nel serbatoio in zona industriale di San Salvo
Sono rientrati nei limiti i valori dell’acqua potabile nel serbatoio in zona industriale a San Salvo. Lo rende noto l’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente (Arpa) in seguito alle analisi eseguite in data odierna sui campioni prelevati nel serbatoio, gestito da Arap Servizi. I risultati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: rientrati - limiti
Rientro scolastico autonomo dei minori: responsabilità penali e civili dei genitori, limiti legali sotto i 14 anni. #Attualita - facebook.com Vai su Facebook
Escherichia Coli in Sardegna, revocato il divieto di balneazione: «Valori rientrati nei limiti dei parametri» - È stato revocato il divieto temporaneo di balneazione in Sardegna, nella località Santa Teresa Gallura, stazione B144ss – La Licciola (prelievo del 08/07/2025), che in ottemperanza al D. Secondo ilgazzettino.it
Escherichia Coli in Sardegna, revocato il divieto di balneazione: «Valori rientrati nei limiti dei parametri» - arriva a seguito comunicazione del servizio Rete laboratori e Misure in campo - Lo riporta ilmessaggero.it