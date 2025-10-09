Rientrati nei limiti i valori dell’acqua potabile nel serbatoio in zona industriale di San Salvo

Chietitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono rientrati nei limiti i valori dellacqua potabile nel serbatoio in zona industriale a San Salvo. Lo rende noto l’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente (Arpa) in seguito alle analisi eseguite in data odierna sui campioni prelevati nel serbatoio, gestito da Arap Servizi. I risultati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: rientrati - limiti

