Ricorso al Tar contro l' ordinanza di demolizione del Comune

Casertanews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comune citato in giudizio contro l'ordinanza di demolizione. L'Ente di Maddaloni dovrà difendersi dinanzi al Tar della Campania dal ricorso presentato da una società di construzioni che contesta il provvedimento con cui il Comune ha disposto la demolizione di manufatti. L'ordinanza dirigenziale è. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ricorso - ordinanza

Scuola media boccia alunna con PEI senza misure compensative: il TAR accoglie ricorso e dispone ripetizione prove entro sette giorni dall’ordinanza

ricorso tar contro ordinanzaI Mutoid e lo «sfratto» da Santarcangelo, il Comune si oppone al ricorso degli artisti: «Un atto dovuto, vogliamo che restino qui» - All’amministrazione comunale spetta la demolizione ma si si oppone all’idea di dover rinunciare a un pezzo della propria storia: «La priorità resta quella di garantire la loro permanenza» ... Lo riporta corrieredibologna.corriere.it

ricorso tar contro ordinanzaCondoni falsi, il Tar boccia il ricorso contro il Comune: nuove ordinanze di demolizione - Sui condoni falsi al Comune di Avellino ora arriva anche una decisione dei magistrati del Tar Campania- irpinianews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ricorso Tar Contro Ordinanza