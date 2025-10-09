Riconoscimento nazionale per il Sistema Castelli Romani Il presidente Giuseppe De Righi rieletto presidente della Rete delle reti

Cronachecittadine.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine GENZANO DI ROMA (Luciana Vinci) – Nell’assemblea di ieri della “Rete delle reti”, associazione nazionale dei sistemi bibliotecari, il nostro L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

riconoscimento nazionale per il sistema castelli romani il presidente giuseppe de righi rieletto presidente della rete delle reti

© Cronachecittadine.it - Riconoscimento nazionale per il Sistema Castelli Romani. Il presidente Giuseppe De Righi rieletto presidente della “Rete delle reti”

In questa notizia si parla di: riconoscimento - nazionale

Premio nazionale Reggio Calabria Day, un successo di eccellenze: riconoscimento per ReggioToday

Gaza, Conte: vergogna nazionale no governo Meloni a riconoscimento Palestinesi

Donazione sangue, riconoscimento dell'Avis nazionale alla messinese Silvana Paratore

Giuseppe De Righi riconfermato presidente nazionale della “Rete delle reti”: dai Castelli Romani la guida del sistema bibliotecario italiano - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articoloUn riconoscimento che va ben oltre la semplice conferma di un incarico. Scrive osservatoreitalia.eu

Sistema dei Castelli romani – Giuseppe De Righi confermato presidente nazionale della “Rete delle reti” dei sistemi bibliotecari - L’assemblea nazionale della “Rete delle reti” ha confermato Giuseppe De Righi, presidente del Sistema dei Castelli Romani, alla guida dell’associazione che riunisce i sistemi bibliotecari italiani ... Lo riporta castellinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Riconoscimento Nazionale Sistema Castelli