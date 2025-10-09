Riconoscimenti | la Scuola Normale è la seconda università italiana secondo il Times Higher Education
La Scuola Normale Superiore è tra le prime 150 università del mondo nella Classifica World University Rankings della rivista britannica Times Higher Education, pubblicata oggi: in particolare è alla 137° posizione su scala globale e secondo ateneo italiano dopo l’Università di Bologna. Si. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Dal Piemonte al Milanese. Riconoscimenti per la scuola Casearia
RONCHI DEI LEGIONARI - Il 7 ottobre alla scuola Leonardo Da Vinci la consegna dei riconoscimenti agli studenti meritevoli, nel quinto anniversario dell’iniziativa voluta dalla famiglia della docente. SEGUICI anche su Instagram -> https://instagram.com/ilgor - facebook.com Vai su Facebook
Riconoscimenti: il Frederic Esser Nemmers Prize al direttore della Scuola Normale - Pisa, 4 giugno 2024 – Luigi Ambrosio, Direttore della Scuola Normale di Pisa, è il vincitore 2024 del Frederic Esser Nemmers Prize in Mathematics, premio internazionale per la matematica. Riporta lanazione.it
Riconoscimenti: Anp, conferito oggi pomeriggio a Roma il Premio “Romei” al card. Augusto Paolo Lojudice - L’Anp (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola) ha conferito questo pomeriggio a Roma il Premio “Romei” al card. Come scrive agensir.it