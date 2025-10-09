Riconoscimenti | la Scuola Normale è la seconda università italiana secondo il Times Higher Education

La Scuola Normale Superiore è tra le prime 150 università del mondo nella Classifica World University Rankings della rivista britannica Times Higher Education, pubblicata oggi: in particolare è alla 137° posizione su scala globale e secondo ateneo italiano dopo l’Università di Bologna. Si. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

