Richard Ashcroft parla del rapporto con gli Oasis e del tour | È bello che la proposta sia arrivata direttamente dai ragazzi
Durante un’intervista, Richard Ashcroft ha confermato quello che, in fondo, tutti i fan della band di Manchester sapevano già: a sceglierlo come artista d’apertura del reunion tour degli Oasis è stato Liam Gallagher. L’ex frontman dei Verve ha rivelato: «L’ho saputo pochi mesi dopo l’annuncio del tour. E pensare che c’erano centinaia di band pronte a salire su quel palco gratis». Il cantautore inglese è da sempre un grande amico dei Gallagher; un legame di cui andare fieri, soprattutto considerando il carattere difficile dei due. Noel gli ha dedicato una delle canzoni più profonde della band, Cast No Shadows, ed entrambi i fratelli hanno continuato a frequentarlo durante i quasi sedici anni di separazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
