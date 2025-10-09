Ricercato per rapine sui treni | 16enne tunisino arrestato a Monza
Il ragazzo si era allontanato da una comunità per minori di Vimodrone, nel Milanese, dove era stato collocato.
