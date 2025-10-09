Ricerca | R&S in Italia incide sull’1,3% del Pil
(Adnkronos) – La produzione farmaceutica italiana ha raggiunto quota 56 miliardi nel 2024, confermandosi leader in Europa. Di questi, 54 miliardi sono destinati all'export, che rappresenta più del 9% del totale manifatturiero. Sono i dati evidenziati dal report Indicatori farmaceutici 2025 di Farmindustria, che sottolinea ancora una volta il ruolo da protagonista dell'Italia nell'industria del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Ricerca: R&S in Italia incide sull'1,3% del Pil - Primo incontro di AstraZeneca Agorà, format sui grandi temi del sistema salute, 'nel 2024 la spesa in R&S e produzione è cresciuta del 13% rispetto al 2023' ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Ricerca: in Italia 'no profit' solo il 17% delle sperimentazioni cliniche - In Italia la ricerca clinica indipendente continua a essere in crisi, nonostante alcuni miglioramenti. Da ilsole24ore.com