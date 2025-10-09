Riapre gli occhi dopo il coma poi l’addio
Carpi (Modena) 9 ottobre 2025 – Ha lottato fino all’ultimo, per mesi, e quando la speranza pareva aprirsi un varco, il suo cuore ha smesso di battere. Il carpigiano Davide Malavasi, ‘Dax’ per gli amici, non ce l’ha fatta: è morto martedì sera all’ospedale San Sebastiano di Correggio. Aveva solo 43 anni e una vita piena di affetto e di passioni. Sua moglie Annamaria, compagna di sempre, i gatti, le freccette, le motociclette. Proprio in sella alla sua due ruote, lo scorso 10 luglio a Trento, Davide era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, che gli aveva causato un trauma cranico. “La situazione è risultata da subito molto compromessa – racconta la moglie Annamaria – i medici non ci hanno mai nascosto nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: riapre - occhi
Dichiarato morto e in attesa del carro funebre: riapre gli occhi e chiede delle figlie. L’incredibile caso di un 78enne
Venerdì 10 ottobre ore 22:00 il SINGLE DAY by Upstair riapre i battenti ? L’evento ha come obbiettivo fare nuove conoscenze che possono trasformarsi in semplici amicizie o qualcosa di più e questo guardandosi negli occhi e non attraverso uno schermo di - facebook.com Vai su Facebook
Dichiarato morto e in attesa del carro funebre: riapre gli occhi e chiede delle figlie. L’incredibile caso di un 78enne - E’ una sintesi adeguata per la vicenda di un 78enne di origine libica che vive a Marina Velca, a Tarquinia, in ... Da ilfattoquotidiano.it