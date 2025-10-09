No, non c’è solo San Patrizio in Irlanda. Ci sono le musiche, i balli tradizionali, il gaelico e tante, tantissime particolarità che fanno della cultura irlandese un qualcosa di unico, che ha convinto anche gli americani, tanto che a New York il Saint Patrick Day è particolarmente sentito. Ma tra i flauti e l’antico bodhrán (tamburo irlandese), ecco che arrivano le uilleann pipes, le cornamuse tipiche dell’isola, e il raro tin whistle di ottone, anche chiamato "pamperino". È il "Rhythm Of The Dance", il viaggio tra le musiche e le danze irlandesi e celtiche che stasera alle 20,45 invadono il Teatro Verdi con la loro prorompenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Rhythm of the dance. Uno strappo d'Irlanda sul palco del Verdi