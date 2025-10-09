Rho entra in municipio armato di coltello | Voglio tornare in Francia a piedi fatemi parlare col sindaco

Ilgiorno.it | 9 ott 2025

Rho (Milano), 9 ottobre 2025 –  Si è presentato in municipio per consegnare una lettera di poesie al sindaco. Ma quando ha infilato la mano nel sacchetto di carta dove era custodita e ha estratto anche un coltello a serramanico, si sono vissuti momenti di panico. È successo questa mattina nel municipio di Rho. Un uomo di nazionalità francese, che da tempo si trova in città, si è presentato in municipio. Era agitato, non indossava le scarpe e ha chiesto di parlare con il sindaco per consegnare una lettera. Ma non aveva solo quella, con sé aveva anche un coltello a serramanico.  Telefonata alla polizia . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

