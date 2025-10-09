Revocato a Vasto il divieto temporaneo di consumo dell’acqua
A seguito di analisi che hanno rilevato valori conformi il divieto temporaneo di consumo umano dell’acqua a Vasto Marina è stato revocato. Lo rende noto il Comune in una nota di giovedì 9 ottobre.Il divieto era scattato 24 ore prima dopo che erano stati rilevati valori troppo alti di batteri. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Revocato il divieto di balneazione a Vasto Marina, ora i valori sono tutti nella norma
