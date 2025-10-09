Rete elettrica instabile | 5 giorni per evitare un nuovo blackout
A poco più di cinque mesi dal blackout che il 28 aprile ha lasciato al buio Spagna e Portogallo, la rete elettrica iberica torna a mostrare segni di instabilità. Red Eléctrica, il gestore del sistema, ha rilevato “variazioni brusche di tensione” che, se non corrette, potrebbero mettere a rischio. 🔗 Leggi su Today.it
In Prefettura il confronto tra Enel e i sindaci dei comuni colpiti da problemi alla rete elettrica
Interruzioni alla rete elettrica a Farini, il Comune contatta Enel
Bei, 120 milioni ad Agsm Aim per potenziamento della rete elettrica
Terna rileva il 100% della rete elettrica in Alta Tensione di Areti da ACEA L'operazione ha un valore pari a 207 milioni di euro
Ditte in balia dei blackout: "Rete elettrica instabile" - Enel chiamata in causa da un gruppo di aziende in zona Pieve Modolena "Interruzioni continue, così salgono i costi di produzione e manutenzione". Segnala ilrestodelcarlino.it
Gruppo di anarchici rivendica i sabotaggi della rete elettrica a Cannes e a Nizza - continuano da ieri pomeriggio ad esaminare la rivendicazione di un gruppo anarchico relativa ai due sabotaggi di ... ansa.it scrive