restyling dello stadio bellugi la regione stanzia 342mila euro

Lo stadio Mauro Bellugi di Buonconvento sarà riqualificato. Il Comune, proprietario dell’impianto, ha già approvato il progetto esecutivo e presto partirà la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori. Il restyling del campo sportivo intitolato al grande difensore dell’Inter e della Nazionale, nato e cresciuto a Buonconvento è possibile grazie un contributo regionale di 342mila euro. Lo stadio sarà completamente ristrutturato e questa è una buona notizia per la società sportiva e per la squadra locale, che milita in Seconda Categoria. Sulla rampa di lancio anche altri interventi, tra cui il miglioramento della segnaletica stradale per alzare il livello di sicurezza del traffico, l’adeguamento della quota capitaria alla Società della Salute, con un aumento di 12mila euro per il 2025, come previsto in base alla popolazione residente, la digitalizzazione degli uffici comunali, iniziative a sostegno a sostegno dell’inclusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

