Restyling del parco di Villa Polenghi | a rischio l’apertura in primavera
Codogno (Lodi) – Il Comune convoca la ditta incaricata della riqualificazione dell’oasi verde di Villa Polenghi, ma quest’ultima fa scena muta. Ieri mattina c’è stato un vertice tra le parti, funzionari, assessori e incaricati dell’impresa di Como, per capire a che punto era il cantiere, già fortemente in ritardo, e il responsabile dell’impresa non ha saputo rispondere alle domande stringenti che ha posto l’ente pubblico, rimandando alla settimana prossima quando sarà pianificato un altro confronto. In primis è stato chiesto un cronoprogramma preciso sui lavori ancora da effettuare, quali siano e con quali modalità devono essere effettuati gli eventuali subappalti delle opere e la definizione del piano di approvvigionamento del materiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: restyling - parco
Torpignattara, in partenza i lavori per il restyling del parco: "I cancelli verranno chiusi"
Rinasce il Parco dell’Acqua. Restyling delle panchine
Parco Amboise verso il piano di restyling
Rifiuti, buche e incuria nel cuore del quartiere. Il parco è in restyling, ma la strada simbolo aspetta ancora il via libera - facebook.com Vai su Facebook
Restyling del parco di Villa Polenghi: a rischio l’apertura in primavera - Codogno (Lodi) – Il Comune convoca la ditta incaricata della riqualificazione dell’oasi verde di Villa Polenghi, ma quest’ultima fa scena muta. Lo riporta ilgiorno.it
Rinaturalizzazione del Parco di Villa Polenghi. Rimossi quintali di detriti, l’oasi prende forma - I lavori di rinaturalizzazione del parco di Villa Polenghi, oasi verde da novemila metri quadrati acquisita dal Comune nel 2021, sono ad un bivio: il 20 novembre prossimo è fissato il termine dei ... Segnala ilgiorno.it