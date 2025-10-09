Restyling del parco di Villa Polenghi | a rischio l’apertura in primavera

Codogno (Lodi) – Il  Comune convoca la ditta incaricata della riqualificazione dell’oasi verde di Villa Polenghi, ma quest’ultima fa scena muta. Ieri mattina c’è stato un vertice tra le parti, funzionari, assessori e incaricati dell’impresa di Como, per capire a che punto era il cantiere, già fortemente in ritardo, e il responsabile dell’impresa non ha saputo rispondere alle domande stringenti che ha posto l’ente pubblico, rimandando alla settimana prossima quando sarà pianificato un altro confronto. In primis è stato chiesto un cronoprogramma preciso sui lavori ancora da effettuare, quali siano e con quali modalità devono essere effettuati gli eventuali subappalti delle opere e la definizione del piano di approvvigionamento del materiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

