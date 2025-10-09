Resterà in carcere l' aggressore della donna a Sondrio

Si è tenuta questa mattina al tribunale di Sondrio l’udienza di convalida dell’arresto del 24enne maliano accusato di violenza sessuale, rapina e lesioni personali gravissime. Tra i corridoi del palazzo di Giustizia, dove si percepiva una certa tensione, in molti volevano dare un volto allo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: rester - carcere

Cocaina nascosta nel giaccone per il figlio detenuto: scoperta shock in carcere, tre denunciati - facebook.com Vai su Facebook

Assolto dalle accuse più gravi, il produttore musicale e star dell'hip hop dovrà restare in carcere per più di quattro anni. L'accusa aveva chiesto che scontasse almeno dieci anni - X Vai su X

Arrestato presunto aggressore turista a Chioggia, è in carcere - È stato arrestato e portato in carcere il 24enne di Chioggia (Venezia) accusato di tentato omicidio per aver accoltellato una turista tedesca la sera del primo settembre. Come scrive ansa.it

Donna si suicida in carcere a Perugia. Il garante dei detenuti: "In Umbria la situazione è estremamente grave" - Tensioni, personale insufficienza, carenze strutturali, una percentuale estremamente elevate di detenuti psichiatrici che non hanno ... Si legge su lanazione.it