Resterà in carcere l' aggressore della donna a Sondrio

Sondriotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta questa mattina al tribunale di Sondrio l’udienza di convalida dell’arresto del 24enne maliano accusato di violenza sessuale, rapina e lesioni personali gravissime. Tra i corridoi del palazzo di Giustizia, dove si percepiva una certa tensione, in molti volevano dare un volto allo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rester - carcere

Arrestato presunto aggressore turista a Chioggia, è in carcere - È stato arrestato e portato in carcere il 24enne di Chioggia (Venezia) accusato di tentato omicidio per aver accoltellato una turista tedesca la sera del primo settembre. Come scrive ansa.it

Donna si suicida in carcere a Perugia. Il garante dei detenuti: "In Umbria la situazione è estremamente grave" - Tensioni, personale insufficienza, carenze strutturali, una percentuale estremamente elevate di detenuti psichiatrici che non hanno ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Rester224 Carcere Aggressore Donna