Resterà in carcere l' aggressore della donna a Sondrio

Si è tenuta questa mattina al tribunale di Sondrio l’udienza di convalida dell’arresto del 24enne maliano accusato di violenza sessuale, rapina e lesioni personali gravissime. Tra i corridoi del palazzo di Giustizia, dove si percepiva una certa tensione, in molti volevano dare un volto allo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: rester - carcere

Cocaina nascosta nel giaccone per il figlio detenuto: scoperta shock in carcere, tre denunciati - facebook.com Vai su Facebook

Milano, il gip: il trapper Baby Gang deve restare in carcere #milano #babygang #13settembre - X Vai su X

L’aggressore delle donne. Raffica di segnalazioni - E’ il terrore delle donne, in questi giorni, che girano da sole in centro storico tanto che le segnalazioni ... Secondo lanazione.it

Arrestato presunto aggressore turista a Chioggia, è in carcere - È stato arrestato e portato in carcere il 24enne di Chioggia (Venezia) accusato di tentato omicidio per aver accoltellato una turista tedesca la sera del primo settembre. Come scrive ansa.it