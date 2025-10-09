Resterà in carcere l' aggressore della donna a Sondrio

Sondriotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta questa mattina al tribunale di Sondrio l’udienza di convalida dell’arresto del 24enne maliano accusato di violenza sessuale, rapina e lesioni personali gravissime. Tra i corridoi del palazzo di Giustizia, dove si percepiva una certa tensione, in molti volevano dare un volto allo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

