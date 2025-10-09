Respinte due mozioni di sfiducia contro Ursula von der Leyen
Il Parlamento europeo ha respinto due mozioni di sfiducia presentate, una dall’estrema destra dei Patrioti e l’altra dal gruppo The Left, contro la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Nel primo caso a votare favorevolmente sono stati 179 eurodeputati, tra cui anche quelli della Lega e del M5s. Nel secondo i sì sono stati 133. Tra i partiti italiani Forza Italia, Pd e Avs hanno votato contro la sfiducia nel primo caso, mentre nel secondo Avs ha sostenuto la mozione. Fratelli d’Italia si è astenuto per la prima e ha votato contrario nel secondo caso. È stata approvata, invece, la risoluzione in favore della costruzione dell’Unione della Difesa, che guarda all’edificazione del «muro di droni». 🔗 Leggi su Lettera43.it
