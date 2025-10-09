– Alla Camera dei Deputati, si è svolta una delle sedute più attese della stagione politica, che ha visto la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la quasi totalità dei ministri. L’oggetto del dibattito era la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Carlo Nordio (ministro della Giustizia), Matteo Piantedosi (ministro dell’Interno) e Alfredo Mantovano (sottosegretario alla presidenza del Consiglio), accusati nell’ambito del cosiddetto caso Almasri. L’assemblea si è espressa seguendo la raccomandazione della Giunta per le autorizzazioni, negando l’autorizzazione richiesta dalla magistratura. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Respinta": la notizia che fa esultare Meloni e il governo è appena arrivata