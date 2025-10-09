Respinta | la notizia che fa esultare Meloni e il governo è appena arrivata

Tvzap.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– Alla Camera dei Deputati, si è svolta una delle sedute più attese della stagione politica, che ha visto la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la quasi totalità dei ministri. L’oggetto del dibattito era la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Carlo Nordio (ministro della Giustizia), Matteo Piantedosi (ministro dell’Interno) e Alfredo Mantovano (sottosegretario alla presidenza del Consiglio), accusati nell’ambito del cosiddetto caso Almasri. L’assemblea si è espressa seguendo la raccomandazione della Giunta per le autorizzazioni, negando l’autorizzazione richiesta dalla magistratura. 🔗 Leggi su Tvzap.it

respinta la notizia che fa esultare meloni e il governo 232 appena arrivata

© Tvzap.it - “Respinta”: la notizia che fa esultare Meloni e il governo è appena arrivata

In questa notizia si parla di: respinta - notizia

respinta notizia fa esultareCaso Almasri: la Camera nega l’autorizzazione a procede per Nordio, Piantedosi e Mantovano - Giorgia Meloni è stata presente alla Camera dei Deputati nel corso della delicata discussione sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti ... Da thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Respinta Notizia Fa Esultare