Report risultato e gol in rimonta alimentano le speranze di qualificazione ai Mondiali

Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest'ultima news: La Scozia ha rafforzato le sue speranze di qualificazione per la Coppa del Mondo 2026 rimontando all'Hampden Park e battendo la Grecia 3-1 nelle qualificazioni. La Grecia ha vinto 3-0 a Hampden a marzo condannando la Scozia alla retrocessione nella Nations League, e giovedì ha dominato per lunghi periodi. Gli ospiti si portano in meritato vantaggio al 62? con Kostas Tsimikas, solo che Ryan Christie risponde quasi istantaneamente con un pareggio contro la sequenza di gioco. E l'Hampden è andato in visibilio quando Lewis Ferguson ha completato la rimonta, raggruppando in casa dopo che la Grecia non è riuscita a respingere un calcio di punizione.