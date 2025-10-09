RepInsieme e il grande cinema | La nostra Hollywood sul Tevere

Repubblica.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I lettori all’Auditorium per la tappa romana del tour per i 50 anni del quotidiano. Confronto con i protagonisti tra annunci e suggestioni sul futuro dell’industria dei sogni. 🔗 Leggi su Repubblica.it

