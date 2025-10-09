Renault R Pass | il salta fila per prenotare la nuova Twingo E-Tech

Dday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa del lancio previsto per il 6 novembre, Renault offre la possibilità di prenotare la nuova Tingo E-Tech con 100 euro. 🔗 Leggi su Dday.it

renault r pass il salta fila per prenotare la nuova twingo e tech

© Dday.it - Renault R Pass: il "salta fila" per prenotare la nuova Twingo E-Tech

In questa notizia si parla di: renault - pass

renault r pass saltaRenault Twingo elettrica: l'Italia è il primo paese per i preordini, il prezzo è accattivante - Renault lancia oggi in Italia il programma Twingo R Pass per preordinare la nuova citycar elettrica prima del reveal del 6 novembre ... automoto.it scrive

Renault: al via, in Italia, il programma Twingo R Pass - Parte oggi, 8 ottobre 2025, in Italia il Twingo R Pass: prelazione, produzione e consegna prioritarie per Twingo E- Scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Renault R Pass Salta