Renault R Pass | il salta fila per prenotare la nuova Twingo E-Tech
In attesa del lancio previsto per il 6 novembre, Renault offre la possibilità di prenotare la nuova Tingo E-Tech con 100 euro. 🔗 Leggi su Dday.it
Nuova Renault Twingo elettrica: se la volete, in Italia si puÃ² giÃ preordinare con R Pass. Da 9.900 euro con gli incentivi - X Vai su X
Renault Twingo elettrica: l'Italia è il primo paese per i preordini, il prezzo è accattivante - Renault lancia oggi in Italia il programma Twingo R Pass per preordinare la nuova citycar elettrica prima del reveal del 6 novembre ... automoto.it scrive
Renault: al via, in Italia, il programma Twingo R Pass - Parte oggi, 8 ottobre 2025, in Italia il Twingo R Pass: prelazione, produzione e consegna prioritarie per Twingo E- Scrive affaritaliani.it