Renata Gessini muore avvolta dalle fiamme mentre cucina aveva appena compiuto 100 anni

9 ott 2025

Solo pochi giorni fa la festa per i suoi 100 anni: la torta, i fiori e gli auguri anche del sindaco, poi la tragedia. Renata Gessini è morta mercoledì 8 ottobre, nel suo appartamento a Carpineto Romano (Roma) per un incendio in casa. L'anziana, come si legge anche su RomaToday, è stata avvolta. 🔗 Leggi su Today.it

Tragedia a Carpineto Romano: muore tra le fiamme Renata Gessini, aveva appena compiuto 100 anni

Muore ustionata mentre prepara da mangiare, l'anziana aveva appena compiuto 100 anni - La donna aveva festeggiato un secolo di vita lo scorso 4 ottobre ... Segnala romatoday.it

