Rems di San Nicola Baronia disposta l’autopsia sul paziente morto dopo l’aggressione

Un uomo di 59 anni, originario della provincia di Caserta e ospite della Rems di San Nicola Baronia, è morto il 6 ottobre all’ospedale “Moscati” di Avellino, dove era ricoverato dal 29 settembre a seguito di una violenta aggressione subita all’interno della struttura.Secondo quanto ricostruito. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

