Rems di San Nicola Baronia disposta l’autopsia sul paziente morto dopo l’aggressione
Un uomo di 59 anni, originario della provincia di Caserta e ospite della Rems di San Nicola Baronia, è morto il 6 ottobre all’ospedale “Moscati” di Avellino, dove era ricoverato dal 29 settembre a seguito di una violenta aggressione subita all’interno della struttura.Secondo quanto ricostruito. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Tragedia alla Rems di San Nicola Baronia: detenuto psichiatrico muore dopo un pestaggio
Caos alla Rems di San Nicola Baronia: dopo l’omicidio, l'aggressore distrugge la struttura e finisce in ospedale
Enzo Costanza. Omicidio nella Rems a San Nicola Baronia: un paziente ha aggredito e ucciso un ospite. La vittima si chiamava Pasquale ed aveva 60 anni. L'autore del delitto è tornato nella struttura dopo il ricovero al Moscati.
Tragedia nella Rems, 30enne indagato per omicidio preteritenzionale: lunedì l'autopsia
San Nicola Baronia, picchiato all'interno di una Rems: morto 59enne - La vittima di 59 anni del Casertano, è morto ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale Moscati di Avellino